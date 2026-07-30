El PSOE critica la presión fiscal en los últimos tres meses del año

El PSOE de Forcarei criticó la concentración de los principales tributos municipales en el último trimestre de 2026 tras la publicación del nuevo calendario fiscal en el BOPPO. Según señala, el IBI se abonará desde septiembre hasta el 2 de octubre, el impuesto de vehículos vecerña el 5 de octubre, el IAE el 3 de noviembre y las tasas municipales el 1 de diciembre. Los socialistas consideran que esta distribución concentra la presión económica en apenas dos meses y reclaman un calendario que reparta los pagos a lo largo del año.