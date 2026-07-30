Impuestos
El PSOE critica la presión fiscal en los últimos tres meses del año
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
redacción
Forcarei
El PSOE de Forcarei criticó la concentración de los principales tributos municipales en el último trimestre de 2026 tras la publicación del nuevo calendario fiscal en el BOPPO. Según señala, el IBI se abonará desde septiembre hasta el 2 de octubre, el impuesto de vehículos vecerña el 5 de octubre, el IAE el 3 de noviembre y las tasas municipales el 1 de diciembre. Los socialistas consideran que esta distribución concentra la presión económica en apenas dos meses y reclaman un calendario que reparta los pagos a lo largo del año.
- El Gobierno prohíbe seguir el eclipse del próximo 12 de agosto desde el Monte da Guía en Vigo
- Un cable en mal estado en las fiestas de Praia América provoca ligeros daños en un grupo de quinceañeros
- La conservera Pérez-Lafuente reactiva la vieja factoría de Cuca y pone fin a un siglo en Vilanova
- Renuncian las dos aseguradoras que cubren las negligencias sanitarias en Galicia: el Sergas tiene que licitar un nuevo contrato un 19% más caro
- El Cunqueiro implanta por primera vez en España una nueva válvula para tratar la insuficiencia aórtica
- Los sintecho también se instalan en la nueva estación de bus de Vigo
- El avión «vigués» de Airbus bate el récord del mundo con 24 horas volando de Australia a Europa
- Un coche queda completamente calcinado tras arder de forma espontánea mientras circulaba en Bueu