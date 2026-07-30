Músicas da Terra de Montes opta a los premios Rebulir 2026

La candidatura de Músicas da Terra de Montes a los Premios Rebulir da Cultura Galega 2026, en la categoría Homenaje, supone un importante reconocimiento al trabajo desarrollado para investigar, conservar y difundir el patrimonio musical de la comarca. La nominación coincide, además, con el quinto aniversario de la creación de su página web, convertida en un archivo digital de referencia para investigadores, músicos y personas interesadas en la historia cultural de Terra de Montes.

Impulsado por el músico e investigador Rubén Troitiño, el proyecto nació con el objetivo de preservar la memoria musical de la comarca mediante un espacio abierto, gratuito y en constante actualización. Desde su puesta en marcha en 2021, ha reunido más de 350 artículos, además de centenares de fotografías, documentos, grabaciones y otros materiales históricos.

Lejos de limitarse a recopilar información, Músicas da Terra de Montes continúa ampliando sus contenidos gracias a la colaboración ciudadana y al trabajo de investigación permanente. Sus responsables recuerdan que todavía existe abundante patrimonio musical conservado en archivos familiares y animan a la ciudadanía a compartir fotografías, partituras, instrumentos, programas de fiestas o recuerdos que contribuyan a enriquecer un legado colectivo que sigue creciendo.