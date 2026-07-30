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Margaride honra a San Fiz y San Antonio

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La parroquia silledense de Margaride celebra sus fiestas el sábado 1 y el domingo 2 de agosto. El sábado, por San Fiz, habrá misa a las 13:00 horas, sesión vermú y verbena con Yucatán y Banaramá. El domingo, por San Antonio, misa a las 13.15 y música con Rubí y Obice. Incluye la III Festa Ibicenca, sorteo y fuegos.

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