Margaride honra a San Fiz y San Antonio

La parroquia silledense de Margaride celebra sus fiestas el sábado 1 y el domingo 2 de agosto. El sábado, por San Fiz, habrá misa a las 13:00 horas, sesión vermú y verbena con Yucatán y Banaramá. El domingo, por San Antonio, misa a las 13.15 y música con Rubí y Obice. Incluye la III Festa Ibicenca, sorteo y fuegos.