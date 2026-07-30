Lalín limita el consumo de agua tras caer el nivel de los depósitos

El Concello de Lalín adoptó limitaciones en el consumo de agua y pidió la máxima colaboración vecinal para recuperar el equilibrio en los depósitos municipales, después de que en las últimas horas se registrase una caída en el nivel de los tres tanques de abastecimiento. El alcalde, José Crespo, y el concejal de Obras e Servizos, José Cuñarro, mantuvieron este jueves una reunión de trabajo con técnicos municipales y responsables de Aquadeza, concesionaria del servicio, para analizar la situación y coordinar medidas correctoras.

Según trasladó la empresa, el problema se originó en la captación de Botos por un fallo en el suministro eléctrico que alimenta la estación de bombeo. A esta incidencia se suma que, en estas fechas, el río no aporta caudal suficiente para abastecer el sistema en las horas punta. La situación se vio agravada por el elevado consumo derivado de las altas temperaturas de estos días, lo que provocó el descenso de los depósitos municipales.

Ante este escenario, el Concello solicita a la ciudadanía que modere el consumo y aplique medidas de ahorro para ayudar a estabilizar el abastecimiento. Con ese objetivo, decidió suprimir todos los riegos municipales, los baldeos de calles y el riego de jardines públicos. También se acordó restringir el riego de huertas y céspedes particulares con agua de la traída municipal y prohibir el llenado de piscinas, advirtiendo de que el incumplimiento de estas medidas podrá derivar en sanciones.

Crespo pide, asimismo, la colaboración de los vecinos que disponen de doble suministro, pozo y traída municipal, para que empleen preferentemente el agua del pozo mientras se recupera la normalidad. El regidor subraya que esta medida contribuirá a restablecer el equilibrio en los depósitos tras el problema registrado en el bombeo.

El alcalde señaló que «se todos colaboramos e reducimos o consumo, poderemos corrixir as deficiencias que nestes momentos presenta a rede» y recordó que «a auga é un ben escaso e temos a responsabilidade de coidalo entre todos». Desde el Concello se pide también que, si se detectan incumplimientos de las medidas de ahorro, se comuniquen a la Policía Local o al propio Concello, incluso de forma anónima, para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

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El gobierno local confía en que, con la colaboración ciudadana y la reducción del consumo, la situación pueda quedar restablecida al cien por cien en la noche del domingo.