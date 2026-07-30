Lalín combina música, ciencia y tradición en su programación de agosto

La programación del mes de agosto en Lalín combina grandes eventos culturales, celebraciones populares, divulgación científica y actividades familiares. Las actividades arrancan el sábado con la actuación de la Banda A Lira de Prado, en la Praza da Torre, a las 19.30 horas. Y el domingo 2, la Praza da Igrexa se convertirá en un gran escenario para la tercera edición del Gran Guateque do Xacobeo. Un evento que reúne a la Orquesta Mondragón y a Fórmula V. El concierto tiene entrada libre y comenzará a las 21.30 horas.

También en esa jornada iniciará el VII Galicia Clarinet Fest, que se desarrollará hasta el domingo 9. El festival reunirá a clarinetistas de la London Symphony Orchestra, Royal Concertgebouw de Ámsterdam o Staatskapelle de Berlín, junto con 150 estudiantes de doce nacionalidades. Durante la semana se celebrarán recitales de música, clases magistrales, conciertos sinfónicos y un ciclo de jazz en distintos espacios de Lalín, además del IV Concurso Internacional Galicia Clarinet Fest.

A lo largo de todo el mes, cada miércoles se desarrollará el programa Xoga Lalín, con actividades infantiles en la Praza Galicia, Parque Europa y Praza da Igrexa, en horario de 17 a 21.00 horas.

El jueves 6, el Museo Ramón María Alller acogerá a las 20.00 horas una conferencia divulgativa del catedrático y director científico del Lalín Destino Starlight, José Ángel Docobo, sobre el eclipse total de Sol. Este fenómeno se desarrollará el miércoles 12 y convertirá el Altar do Sol de Alperiz en un espacio único para su observación. Para esta jornada habrá una amplia programación de más de siete horas, que dará inicio a las 17.30 horas con la salida de los autobuses desde la Praza de Galicia y finalizará con el regreso a las 1.00 horas.

La música volverá a ser protagonista el jueves 13, con la actuación de Martin Human en la calle Rosalía de Castro a las 20.30 horas. En ese mismo espacio actuará el domingo 16 la Banda de Muimenta a las 19.30 horas dentro del ciclo Concertos da rúa. Y el jueves 20, la Praza da Torre acogerá la actuación de Terapia de Grupo, una de las formaciones más activas de la escena gallega que mostrará su talento a las 20.30 horas.

El sábado 22, Doade celebrará la XXVII Festa da Malla Tradicional, en la Casa do Patrón. Una de las citas etnográficas más emblemáticas del municipio, con una jornada completa de demostraciones, música y actividades vinculadas a la cultura agraria que dará comienzo a las 11.00 horas.

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Ya a finales de mes, el viernes 28, el Museo Ramón María Aller inaugurará a las 20.00 horas la exposición colectiva Algarabia, organizada por la Asociación Cultura O Naranxo. El domingo 30 se celebrará otra de las citas mas destacadas del calendario anual, la Romería Interxeracional que este año acoge el Lalín Arena. Este evento, junto con el concierto de la Banda de Lalín en la Praza da Igrexa a las 19.30 horas, pondrán el cierre a la programación del mes de agosto.