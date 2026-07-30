Festividad
La hostelería de Lalín celebra a Santa Marta en Donramiro
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La hostelería de Lalín se reunió este miércoles para celebrar las festividades en honor a Santa Marta con una jornada de convivencia que tuvo como escenario principal la carballeira del Montserrat, ubicada en Donramiro. Los actos religiosos comenzaron a las 20.30 horas —en la imagen— y se extendieron con una cena de confraternidad a las 22.00 horas. La gran celebración finalizó con la siempre esperada actuación de Pachi Show, que junto a DJ Efrén prolongaron la celebración hasta la madrugada.
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