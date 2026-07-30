Inversión en el rural
Forcarei rehabilita la casa escuela de Millerada con 157.000 euros de Agader
La actuación se centrá en la eficiencia energética y en la reparación del tejado
redacción
El Concello de Forcarei rehabilitará el Centro Social de Millerada tras obtener una ayuda de 157.000 euros de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader). La subvención, solicitada el pasado mes de abril, recibió este martes el visto bueno definitivo en la asamblea general ordinaria del Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR), a la que asistió la alcaldesa en representación del municipio. El gobierno local atribuye este avance al trabajo administrativo realizado durante los últimos meses, con la contratación de los proyectos técnicos, la tramitación de la documentación y la búsqueda de financiación. La actuación contempla una reforma integral del edificio, con mejoras centradas en la eficiencia energética y la seguridad. Entre ellas figuran el aislamiento de las paredes, la instalación de un sistema de climatización mediante bomba de calor, la sustitución de la iluminación por tecnología LED y la renovación completa de la cubierta, dañada por el incendio registrado el pasado año.
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