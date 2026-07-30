A Estrada ampliará el parque infantil de Figueiroa con nuevos juegos

El gobierno local de A Estrada aprobó este lunes la adjudicación de las obras de ampliación y mejora del parque infantil de Figueiroa, situado en el tramo final de la Avenida de Santiago. Los trabajos serán ejecutados por la empresa Oziona Soluciones de Entretenimiento S.L., que presentó una oferta de 42.360 euros. Una vez iniciadas las obras, la firma dispondrá de un plazo de dos meses para completar la actuación.

Imagen de uno de los nuevos elementos del parque. / FDV_Externas

La intervención responde al crecimiento experimentado por esta zona residencial durante los últimos años y a la elevada utilización de estas instalaciones por parte de las familias. Su ubicación, junto al CEIP Figueiroa y muy próxima a la Escuela Infantil Municipal, convierte este parque en un espacio de referencia para el ocio de los más pequeños.

El Concello considera que la infraestructura actual ha quedado insuficiente para atender la demanda existente y apuesta por ampliar el recinto dentro de las posibilidades que ofrece la parcela. La actuación será financiada con cargo a una baja del plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra, destinado a impulsar inversiones municipales.

Imagen de uno de los nuevos elementos del parque. / FDV_Externas

Con esta mejora, la superficie destinada al juego pasará de los 116 metros cuadrados actuales a cerca de 180 metros cuadrados, gracias a la incorporación de otros 60 metros. El proyecto contempla la ampliación de la plataforma existente, la instalación de un nuevo pavimento de seguridad homologado en toda la zona de juegos y la colocación de nuevos elementos infantiles para ampliar las opciones de entretenimiento.

Además, se conservará la pérgola existente para garantizar espacios de sombra durante los meses de mayor calor, así como la zona ajardinada, que continuará ofreciendo un lugar de descanso y esparcimiento para los acompañantes y usuarios de mayor edad.