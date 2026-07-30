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A Estrada refuerza las donaciones de sangre en verano

La campaña busca mantener la solidaridad ciudadana en una época clave para las reservas hospitalarias

Donantes de sangre en una unidad móbil de ADOS en A Estrada.

Donantes de sangre en una unidad móbil de ADOS en A Estrada. / BERNABE / J. CARLOS ASOREY / VIGO

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Fran Campos

A Estrada

El Concello da Estrada se suma a la campaña de sensibilización de la ADOS para recordar la importancia de mantener las donaciones de sangre durante el verano, una época en la que descienden las reservas pese a que los hospitales necesitan más de 400 donaciones diarias. La unidad móvil estará en la Praza da Constitución los días 30 y 31 de julio y el 1 de agosto. La iniciativa también incluirá el viernes una acción de street marketing bajo el lema Un alento de vida, con la que se pretende concienciar a la ciudadanía de que las vacaciones no reducen la necesidad de sangre. En 2025, A Estrada registró 1.264 donaciones, con una tasa de 62,8 por cada mil habitantes, muy por encima de la media gallega y estatal.

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