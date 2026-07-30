ADOS
A Estrada refuerza las donaciones de sangre en verano
La campaña busca mantener la solidaridad ciudadana en una época clave para las reservas hospitalarias
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A Estrada
El Concello da Estrada se suma a la campaña de sensibilización de la ADOS para recordar la importancia de mantener las donaciones de sangre durante el verano, una época en la que descienden las reservas pese a que los hospitales necesitan más de 400 donaciones diarias. La unidad móvil estará en la Praza da Constitución los días 30 y 31 de julio y el 1 de agosto. La iniciativa también incluirá el viernes una acción de street marketing bajo el lema Un alento de vida, con la que se pretende concienciar a la ciudadanía de que las vacaciones no reducen la necesidad de sangre. En 2025, A Estrada registró 1.264 donaciones, con una tasa de 62,8 por cada mil habitantes, muy por encima de la media gallega y estatal.
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