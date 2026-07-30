Fuego
Estabilizado un incendio agrícola en la parroquia silledense de Taboada
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Redacción
Silleda
Este miércoles por la tarde se declaró un incendio en la parroquia silledense de Taboada. El fuego se originó a las 17.30 horas y fue estabilizado en menos de una hora, alrededor de las 18.17 horas, según informó Medio Rural. Los datos en referencia a la superficie incendiada no han transcendido y desde Medio Rural contemplan la posibilidad de que se trate de una zona agrícola. Para estabilizar la situación fueron movilizados dos agentes forestales, 3 brigadas y 2 motobombas.
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