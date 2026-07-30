Deza y Tabeirós colocan 32 compañías entre la élite empresarial gallega

El tejido empresarial de Deza y Tabeirós-Terra de Montes mantiene 32 firmas reconocidas por alguno de los indicadores de excelencia del Informe Ardán Galicia 2026, la misma cifra que hace un año, aunque con cambios importantes en la composición de los listados. El estudio, elaborado por el Consorcio de la Zona Franca de Vigo a partir de las cuentas de 2024, vuelve a poner de manifiesto el peso de la industria, la construcción, la agroalimentación, la maquinaria y los servicios dentro de la economía de ambas comarcas.

Uno de los resultados más destacados corresponde a las empresas generadoras de riqueza, aquellas capaces de incrementar de forma sostenida el valor económico creado. Deza ocupa la quinta posición entre las comarcas gallegas, empatada con O Salnés y Ourense, con nueve compañías distinguidas. Estas sociedades alcanzan una facturación conjunta de 148,6 millones de euros y generan 43,5 millones de valor añadido.

En Lalín figuran Autocares Ofelia E. Souto Castro, Avícola Tratante, Maxideza, Tecglass y Tecnor Lalín Maquinaria. Silleda aporta Carrocerías Silleda, Desarrollo de Marcas Canarias, Meijomín y Productos Disiclín. A ellas se suman las estradenses Avensi Ingeniería y Construcción, Martínez Otero Contract y Tec Model Estrada.

Son, por tanto, doce firmas entre las dos comarcas, dos más que en la edición anterior. Repiten Autocares Ofelia, Avícola Tratante, Tecglass, Productos Disiclín y Martínez Otero, mientras se incorporan otras compañías vinculadas a la maquinaria agrícola, la automoción, la ganadería porcina, la construcción, la madera o la fabricación de productos de limpieza.

Alto rendimiento

El grupo más numeroso es el de las empresas de alto rendimiento, aquellas que mantienen durante tres ejercicios una rentabilidad económica especialmente elevada. El informe identifica 803 sociedades gallegas que registraron una rentabilidad media superior al 25% entre 2022 y 2024 y que no bajaron del 15% en ninguno de esos años.

Entre las firmas del área figuran Aluminios Mato, Cerodez 010 y Tecglass, de Lalín; Infotiendas 2012, JSFina 1971 y Tec Model Estrada, de A Estrada; Carrocerías Silleda y Sociser Galicia, de Silleda; Moybar Sistemas de Carpintería y Técnica de Carpintería en PVC, de Forcarei; y Prefabricados Faro, de Rodeiro. La distribución municipal refleja una presencia más repartida que en otros indicadores. La comparación con el informe anterior muestra también una notable renovación, al incorporarse sociedades relacionadas con la fabricación de carrocerías, la carpintería o la industria del vidrio.

Menos ‘gacelas’

Cinco empresas de la zona obtienen el indicador gacela, reservado a las compañías que presentan un crecimiento rápido y sostenido de sus ingresos. Son menos que las nueve recogidas en la edición anterior y solo dos repiten: Multimarca O Castro, de Lalín, y Centro de Orientación de Estudios Comerciales, de A Estrada. La relación se completa con Autocares Ofelia E. Souto Castro, de Lalín, y las estradenses Distribuidora Barros Vicente e Hijos y Martínez Otero Composites.

La renovación es casi total respecto a 2025. Dejan de figurar como gacelas Canteras de Richinol, Unimotor, Dibertrans Lalín, Tegan Ibérica, Inside The Team y Soos Lifting Machinery, aunque algunas de ellas mantienen presencia en otros apartados del informe.

Alta productividad

Deza ocupa la octava posición gallega por número de compañías de alta productividad, con siete sociedades, el 2,44% de las distinguidas en toda Galicia. En conjunto facturan 65,7 millones de euros y generan 20,7 millones de valor añadido. Son Aluminios Mato, Autocares Ofelia E. Souto Castro, Avícola Tratante, Grupo Taboram, Maxideza y Tegasca, todas de Lalín, además de Meijomín, de Silleda. A ellas se suma Soos Lifting Machinery, de A Estrada.

Autocares Ofelia, Avícola Tratante, Maxideza y Meijomin combinan la alta productividad con el indicador de generación de riqueza. Aluminios Mato aparece también entre las sociedades de alto rendimiento, mientras Grupo Taboram figura, asimismo, entre los principales grupos empresariales gallegos.

Frente a lo sucedido hace un año, ninguna empresa de la zona aparece en esta edición entre las reconocidas por su fortaleza financiera. La principal ausencia es Inasus, que en 2025 era la única representante de las comarcas en este indicador.

Globales, innovadoras y circulares

La proyección exterior vuelve a tener un claro protagonismo. Inasus, con sede en Lalín, ocupa el puesto 21 del indicador de empresa global, mientras que Industrias Guerra, de Vila de Cruces, figura en la posición 48. Son las dos únicas representantes de las comarcas en este apartado, que valora la actividad exportadora, la implantación en otros países, los recursos destinados a la internacionalización y la capacidad organizativa para competir en mercados exteriores.

Las dos empresas también forman parte del ranking de innovación. Frigoríficos Bandeira, de Silleda, consigue la mejor clasificación de la zona, undécima de Galicia. La también silledense Nutrimentos Deza (Nudesa) es 27ª; Inasus aparece en el lugar 42 e Industrias Guerra, en el 43.

La representación local abarca así actividades muy diferentes: la industria cárnica, la fabricación de alimentos para animales, las fachadas y envolventes arquitectónicas y la maquinaria. Esta diversidad muestra que la innovación no se limita a empresas tecnológicas, sino que se extiende por sectores tradicionales capaces de transformar sus procesos y productos.

Inasus completa su presencia entre las empresas más competitivas de Galicia con el quinto puesto del indicador de economía circular. La 23ª es Nudesa. El análisis tiene en cuenta la integración de la circularidad en la estrategia empresarial, la selección de proveedores, el uso eficiente de agua, energía y materiales, la reincorporación de productos reciclados, la reducción de residuos, el ecodiseño y el aprovechamiento de subproductos. Solo el 1,88% de las sociedades encuestadas puede considerarse líder en la transición hacia la economía circular.

La posición de Inasus entre las cinco primeras de Galicia cobra especial relevancia por tratarse de una compañía industrial dedicada a la construcción y fabricación de fachadas y estructuras metálicas, un ámbito en el que el control de materiales, residuos y consumos resulta determinante. Nutrimentos Deza, por su parte, combina el reconocimiento a la innovación con el de circularidad dentro del sector de la alimentación animal.

Bascuas, referente en igualdad

La presencia de las comarcas se completa con Bascuas Servicios Financieros, de A Estrada, trigésimo cuarta en el indicador de igualdad de género en el trabajo. El estudio valora aspectos como la representación femenina, las condiciones laborales, las diferencias salariales, la promoción profesional, la conciliación y la participación de las mujeres en puestos de responsabilidad y en la toma de decisiones.

Tres grupos entre los principales de Galicia

El Informe Ardán Galicia 2026 incluye tres grupos empresariales con cabecera en las comarcas. Martínez Otero Contract ocupa el puesto 98 entre los grupos consolidados gallegos, con 88,6 millones de euros de negocio y 22,5 millones de valor añadido. Cogal, de Rodeiro, figura en la posición 114, con 71,3 millones y un valor añadido de 12 millones.Y Grupo Taboram, de Lalín, es 128º, con 56,6 y 17,1 millones.

El mapa de la excelencia empresarial vuelve a concentrarse especialmente en Lalín, Silleda y A Estrada, pero alcanza también a Vila de Cruces, Rodeiro y Forcarei. En esta edición no aparecen firmas de Agolada ni de Dozón. El balance final combina estabilidad y renovación. Las comarcas conservan el número de empresas distinguidas del año anterior, pero pierden representación en fortaleza financiera y entre las gacelas, al tiempo que ganan peso en generación de riqueza, alto rendimiento y productividad.

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Sobre todo, mantienen una presencia relevante en innovación, internacionalización y economía circular, con Inasus, Industrias Guerra, Frigoríficos Bandeira y Nutrimentos Deza como principales referentes de una estructura empresarial que combina industrias consolidadas, grupos de dimensión autonómica y una amplia base de pequeñas y medianas compañías.