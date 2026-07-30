Cuspedriños celebra el domingo su tradicional Rapa das Bestas

La Rapa das Bestas de Cuspedriños volverá a celebrarse el próximo 2 de agosto con un amplio programa que combinará tradición, gastronomía y animación musical alrededor de una de las citas más emblemáticas del calendario festivo de Cerdedo Cotobade. El Concello respalda la organización con una subvención nominativa de 3.000 euros, además de colaborar en el acondicionamiento y limpieza del entorno de la carballeira y en el dispositivo de seguridad y regulación del tráfico junto a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

La jornada comenzará hacia las 12.45 horas con la subida de las bestas desde el cierre hasta el curro. A continuación, sobre las 13.30 horas, tendrá lugar la separación de los potros, una actividad en la que podrán participar los aloitadores más jóvenes y los niños, favoreciendo el relevo generacional de una tradición ligada al monte y al manejo del caballo en libertad.

Rapa das Bestas en Cuspedriños 2025. / RAFA VAZQUEZ / FDV

Tras una pausa para el almuerzo, prevista para las 14.30 horas, los asistentes dispondrán de servicio de bar y de una carpa con pulpo y churrasco a cargo de Fuchela, además de una degustación de chorizo de potro gallego ofrecida por Puraga.

El momento más esperado llegará a las 18.00 horas con el inicio de la tradicional rapa, en la que podrán participar todas aquellas personas que reúnan las condiciones necesarias para realizar esta labor. Finalizado el trabajo con los animales, las bestas regresarán nuevamente al monte.

Rapa das Bestas en Cuspedriños 2025. / RAFA VAZQUEZ / FDV

La programación concluirá con el sorteo de rifas, que repartirá un premio en metálico de 200 euros, mientras que la animación durante toda la jornada correrá a cargo de DJ Smile. Además, el evento contará con la presencia de los creadores de contenido @kike_riasbaixas y @davidbellolv, completando una cita que cada verano reúne a vecinos y visitantes en torno a una de las tradiciones etnográficas más representativas del municipio.