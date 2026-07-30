El campamento musical de Agolada disfruta de la playa de Portonovo

La Escola de Música de Agolada comenzó este lunes la octava edición de su campamento musical que se extenderá hasta este viernes, día 31. La actividad consta de 44 niños y niñas mayores de 7 años que durante estas cuatro jornadas llevan a cabo diferentes iniciativas. Las mañanas están destinadas a actividades musicales con clases de iniciación, Banda Infantil y Banda Juvenil y por las tardes los participantes realizan actividades de ocio con yincanas deportivas, de playa y veladas que cuentan con monitores titulados. Este martes disfrutaron de un día de playa en Portonovo. A lo largo de estas cuatro jornadas los integrantes de este campamento se están preparando para el concierto final que este año tiene como temática Fiebre del Sábado Noche. La actuación será este viernes a las 21.00 horas en el Auditorio Manuel Costa Casares de Agolada.