Suceso
Caen ramas en la Carballeira do Rodo
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Lalín
La caída de varias ramas de gran tamaño el martes sobresaltó a vecinos y visitantes en la Carballeira de García Sánchez, en O Rodo (Lalín). El suceso ocurrió por la mañana, ya que la zona estaba despejada a primera hora. Por fortuna no hubo que lamentar desgracias personales, pero el desprendimiento pudo causar una auténtica tragedia. El incidente afectó de lleno a un área de mesas públicas.
En estos días de calor extremo, este espacio es un refugio habitual para quienes buscan resguardarse de las altas temperaturas. «Si coge a alguien en la mesa, seguro que no lo cuenta», relata un testigo que llegó al lugar pocos minutos después de presenciar el panorama en el lugar.
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