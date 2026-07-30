Caen ramas en la Carballeira do Rodo

La caída de varias ramas de gran tamaño el martes sobresaltó a vecinos y visitantes en la Carballeira de García Sánchez, en O Rodo (Lalín). El suceso ocurrió por la mañana, ya que la zona estaba despejada a primera hora. Por fortuna no hubo que lamentar desgracias personales, pero el desprendimiento pudo causar una auténtica tragedia. El incidente afectó de lleno a un área de mesas públicas.

En estos días de calor extremo, este espacio es un refugio habitual para quienes buscan resguardarse de las altas temperaturas. «Si coge a alguien en la mesa, seguro que no lo cuenta», relata un testigo que llegó al lugar pocos minutos después de presenciar el panorama en el lugar.