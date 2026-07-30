El BNG propone otro aparcamiento municipal en María Colmeiro

El grupo municipal del BNG de Silleda presenta una moción para su debate en pleno en la que propone crear otro aparcamiento público en la rúa María Colmeiro, en una parcela situada entre los números 2 y 4 de esta vía del centro urbano. La formación considera que esta actuación permitiría dar respuesta a los problemas de estacionamiento que sufre una de las zonas con mayor tránsito de la villa.

La parcela está actualmente a la venta y se encuentra entre el colegio María Inmaculada y la pastelería Dulce Deza. Para el Bloque, su ubicación supone una oportunidad para incorporar este espacio al patrimonio público municipal y ponerlo al servicio de la vecindad. Cabe reseñar que en María Colmeiro ya existe un estacionamiento municipal habilitado hace años en otro solar ubicado en las proximidades del cruce con las rúas Santa Olaia y Carballeira do Chousiño.

La portavoz nacionalista, Erea Rey, señala que «estamos ante unha oportunidade real para resolver un problema que afecta diariamente ás familias, á veciñanza e aos negocios da zona». Añade que el Concello debe actuar «con previsión» y explorar todas las vías posibles para convertir este espacio en un recurso público útil para Silleda.

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Desde el BNG recuerdan que el entorno concentra una importante actividad educativa y comercial, lo que provoca dificultades de aparcamiento especialmente en las horas de entrada y salida del alumnado. La moción insta al gobierno municipal a abrir contacto con la propiedad del terreno para estudiar fórmulas de adquisición, cesión o gestión pública. En caso de alcanzarse un acuerdo favorable, la formación propone destinar la parcela prioritariamente a aparcamiento municipal y elaborar los estudios técnicos necesarios para integrarla correctamente en la zona escolar y comercial.