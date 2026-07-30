Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bajas laboralesEstafas TikTokPereira, estandarte Cristo de la VictoriaConcierto ChayanneBandera roja Baiona
instagramlinkedin

Besexos conmemora a San Félix y el Corpus

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La parroquia de Besexos, en Vila de Cruces, programa sus fiestas este fin de semana. El sábado habrá misa dedicada a San Félix a las 13 horas, seguida de vermú y verbena con el dúo Platino y el grupo Alba. El domingo, por el Corpus, eucaristía a la misma hora y música con el dúo Matices y la disco móvil Patakiña.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents