La Xunta impulsa la prevención de riesgos forestales en Lalín

La Xunta de Galicia refuerza la prevención de riesgos laborales en el sector forestal con un curso de formación práctica del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Galicia (Issga) celebrado este martes en Lalín. El delegado territorial en Pontevedra, Pablo Fernández, visitó al alumnado del Obradoiro Dual de Emprego de la capital dezana, que participa en esta actividad de aprendizaje sobre el manejo seguro de motosierras y desbrozadoras.

El curso, de 15 horas de duración impartidas entre el 27 y 29 de julio en tierras lalinenses, combina teoría y práctica en el monte para reducir la siniestralidad en este sector estratégico. La iniciativa forma parte del Plan de Actuación do Issga 2026, y está enfocado en crear una sólida cultura preventiva en los trabajos de silvicultura.

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El programa aborda de forma integral la planificación, el uso de equipos de protección individual (EPI) y primeros auxilios. Además, incluye contenidos adaptados al monte autóctono de Galicia, como riesgos por la avispa velutina o protocolos en zonas aisladas, garantizando un empleo rural seguro y de calidad.