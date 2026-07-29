Eclipse solar
Xestoso y Fervenza do Toxa, excluidas del visionado
Redacción
La delegación del gobierno excluye a 29 enclaves para el visionado del eclipse solar del 12 de agosto ya que no cumplen las condiciones de seguridad, movilidad y accesos. Dos de ellos son Xestoso y la Fervenza do Toxa, en Pontevedra. Los punto que sí están reconocidos para la observación Son 33 en la provincia de A Coruña, 31 en Lugo, 15 en Pontevedra y 6 en Ourense.
Por otra parte, la Diputación de Pontevedra distribuye esta semana cerca de 30.000 gafas entre los municipios, así como un mapa con la red provincial de puntos singulares que tienen buena visibilidad, y una guía para disfrutar de este fenómeno astronómico con seguridad. Las gafas llegarán a A Estrada, Cerdedo Cotobade, Forcarei, Lalín, Rodeiro, Silleda y Cruces.
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