Vecinos de Loimil piden la tala de eucaliptos cercanos a las casas

El incendio originado este domingo en Orazo, parroquia de A Estrada, ha aumentado la preocupación entre los vecinos del lugar de Loimil do Carballo, donde según manifiesta, la nula gestión de biomasa del propietario de una finca próxima a las casas supone un riesgo en caso de activarse un foco de fuego.

Los habitantes de este núcleo poblacional aseguran que un terreno próximo a las viviendas presenta numerosos ejemplares de eucalipto y pinos, especies que suelen propagar con rapidez las llamas cuando se origina un incendio. Ante lo que consideran una falta de gestión por parte del titular de la propiedad, los vecinos de Loimil do Carballo enviario varias cartas y escritos al Concello demandando soluciones. Ante la insistencia, y según comparten los presuntos damnificados, la administración municipal se habría comprometido a realizar la tala de estos ejemplares cercanos a la viviendas. En cambio, la ejecución de dicha actuación todavía está pendiente.

Con las sucesivas olas de calor de este verano y la sequía que predomina en todo el rural del municipio estradense, en Loimil temen que, si se activa un incendio en la zona este se propague rápidamente y acabe llegando a las casas.

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La situación que viven los vecinos de esta parroquia estradense no es aislada, sino que sucede en muchos otros puntos del rural. Los propietarios tienen la obligación de gestionar la biomasa en franjas secundarias y proximidades a áreas residenciales. Cuando esta responsabilidad no se cumple, la administración local puede tomar acción y pasar la factura correspondiente al titular.