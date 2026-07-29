Vecinos de Chapa y Ponte en Silleda ya pueden solicitar el alta en la nueva red de agua

El Concello de Silleda finalizó los trabajos de ampliación de la red municipal de abastecimiento de agua en las parroquias de Chapa y Ponte. Una vez instaladas las conducciones y realizadas las comprobaciones necesarias, las nuevas tuberías ya están en carga, por lo que la vecindad de las viviendas incluidas en estos tramos puede solicitar el alta en el servicio municipal.

Estas actuaciones forman parte de la extensión progresiva de la red pública de abastecimiento a distintos núcleos del rural, con el objetivo de dar respuesta a demandas vecinales y facilitar el acceso a un servicio básico. En Chapa, el Concello remató la segunda fase de la ampliación de la traída municipal. La primera intervención, ejecutada en 2025, había permitido llevar la red hasta A Eirexe, mientras que esta nueva fase prolongó las conducciones hasta el lugar de Chapa, junto a la N-525, en el margen izquierdo en sentido Santiago. Además, la obra incorporó a la red dos viviendas del ámbito de la primera fase que habían quedado fuera del trazado en la zona del centro social.

En Ponte, la ampliación se ejecutó de forma coordinada con obras de pavimentación en distintos viales. La actuación permitió llevar la traída municipal a los lugares de O Sino, Aldea de Abaixo, A Regueira y Casderrei desde la ampliación realizada el año pasado hasta A Eirexe. Para completar la instalación fue necesario actuar sobre el firme en algunos puntos del recorrido, ya repuestos tras la conclusión de los trabajos.

La alcaldesa y responsable municipal de Obras, Paula Fernández Pena, destaca que estas actuaciones «permite que novas vivendas do rural poidan acceder a unha rede pública de abastecemento segura e de calidade». Añade que el Concello sigue avanzando «na extensión dos servizos municipais, cunha planificación que nos permite coordinar actuacións, optimizar os recursos dispoñibles e atender as necesidades que nos traslada a veciñanza».

Avance en Lamela

De forma paralela, el Concello continúa con los trabajos de ampliación de la red municipal de abastecimiento en Lamela. En esta primera fase estaba previsto llevar las conducciones hasta Souto y Santa Cristina, pero el buen ritmo de la obra permitirá ampliar el trazado inicial y prolongar la nueva red hasta A Peroxa, beneficiando así a más viviendas.

Los trabajos se realizan con medios municipales y con la colaboración de la Mancomunidade Terras do Deza, que presta apoyo en la apertura de zanjas y en la instalación de conducciones. Pena subraya que el avance de la actuación permite «ir máis alá da previsión inicial e ampliar o alcance desta primeira fase, facendo chegar o abastecemento a máis núcleos da parroquia».

Noticias relacionadas

La regidora recuerda que la dispersión territorial del municipio obliga a extender la red por fases. «En Chapa e Ponte as tubaxes xa están en carga e a veciñanza pode solicitar as altas, mentres que en Lamela seguimos avanzando e ampliando o trazado previsto. Son actuacións que melloran directamente a calidade de vida no rural», concluye.