Últimos días para solicitar las ayudas para fosas sépticas en el rural

El Concello de A Estrada cerrará mañana, 30 de julio, el plazo para solicitar las nuevas ayudas municipales destinadas a la instalación o renovación de sistemas de saneamiento en viviendas del rural. La convocatoria, dotada con 100.000 euros, contempla subvenciones de hasta 1.000 euros por vivienda, sin que la ayuda pueda superar el coste de la actuación.

El gobierno local recordó este martes que el crédito disponible todavía no se ha agotado, por lo que anima a los vecinos que cumplan los requisitos a presentar su solicitud. Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia no competitiva y por orden de entrada hasta agotar los fondos.

El alcalde, Gonzalo Louzao, señaló que el objetivo es que esta línea de subvenciones llegue al mayor número posible de hogares del rural. Según indicó, el Concello aspira a que la partida se aproveche al máximo para avanzar hacia «un rural más saneado y más sostenible».

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Los interesados deberán estar empadronados en la vivienda para la que solicitan la ayuda, que no puede disponer de servicio municipal de saneamiento activo y debe destinarse a uso residencial. Son subvencionables la instalación de nuevos sistemas individuales de depuración, la sustitución de fosas sépticas deterioradas y la mejora o renovación de instalaciones de evacuación o tratamiento de aguas residuales domésticas.