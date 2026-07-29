Tequexetéldere ya viaja hacia Lorient

Este miércoles a las 19.00 horas comenzó una de las mayores aventuras en los 36 años de trayectoria de Tequexetéldere. La agrupación folclórica de A Estrada puso rumbo a Lorient (Francia) para participar por primera vez con entidad propia en el Festival Intercéltico, considerado el mayor encuentro de la cultura celta del mundo. La expedición, integrada por 46 personas, viajará durante la noche y llegará este jueves por la tarde a la ciudad bretona, donde permanecerá hasta el final del certamen.

El grupo estará formado por siete pandereteiras, ocho músicos, treinta integrantes del cuerpo de baile y una persona de coordinación. Su primera actuación tendrá lugar el sábado con un espectáculo de media hora que servirá como carta de presentación ante el público internacional antes de afrontar una intensa semana de actividad en uno de los eventos culturales más prestigiosos del ámbito celta.

Desde esa jornada y hasta el jueves 6 de agosto, Tequexetéldere participará cada noche en el gran espectáculo del estadio, una actuación de unos cuatro minutos y medio que reúne entre 15.000 y 20.000 espectadores en cada edición y que, además, se retransmite internacionalmente. Paralelamente, la formación ofrecerá actuaciones en diferentes escenarios repartidos por la ciudad, acercando al público la música y el baile tradicional gallego. El programa se completará con talleres didácticos en los que los integrantes enseñarán danzas, ritmos e instrumentos propios de Galicia, contribuyendo a la difusión de este patrimonio cultural entre participantes llegados de numerosos países.

La presencia de Tequexetéldere en Lorient supone un importante reconocimiento al trabajo desarrollado por la asociación durante más de tres décadas. Aunque en 2012 ya había acudido una representación estradense integrada en una candidatura conjunta con la Asociación A Ponte Vella, esta será la primera ocasión en la que la agrupación participe con identidad propia dentro de la programación oficial del festival. El certamen concluirá el 9 de agosto y la expedición iniciará el viaje de regreso al día siguiente, con llegada prevista a A Estrada el lunes 11.

Doblete estradense

El protagonismo estradense no se limitará a los escenarios. La artista Rosa de Cabanas exhibirá una selección de su obra en una exposición incluida en la programación oficial del Festival Intercéltico, reforzando la presencia de A Estrada en uno de los principales escaparates internacionales de la cultura celta y proyectando también el talento artístico local más allá de la música y la danza.