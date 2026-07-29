Solidaridad
Silleda refuerza el llamamiento para donar sangre en verano
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Redacción
Silleda
El Concello de Silleda anima a la vecindad a participar en la campaña de donación de sangre que ADOS desarrollará el martes 4 de agosto. La unidad móvil se instalará en la Rúa Progreso, 42, en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.
La alcaldesa, Paula Fernández Pena, y la concejala de Sanidade, Ángela Troitiño, mantuvieron un encuentro con la coordinadora de ADOS para colaborar en la difusión de la campaña #UnAlentoDeVida, que recuerda la importancia de donar también en verano, cuando «as urxencias non teñen vacacións». La tasa de donación del municipio se sitúa en el 56%, muy por encima de la media nacional, del 33,96%.
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