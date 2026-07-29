Silleda mantendrá el Lacón y la Empanada como festivos locales en 2027

Las comisiones informativas del Concello de Silleda dictaminaron favorablemente este martes la propuesta de festivos locales para 2027. El calendario mantiene las fechas escogidas por la vecindad en la consulta popular celebrada en septiembre de 2024 y fija como días no laborables el viernes 9 de julio, coincidiendo con la Festa do Lacón de Silleda, y el lunes 23 de agosto, posterior a la Festa da Empanada de A Bandeira. La propuesta contó con los votos a favor del PSdeG-PSOE y del BNG y con la abstención del PP.

En la consulta de 2024 participaron 1.267 personas. La opción del viernes de la Festa do Lacón fue la más votada, con 715 apoyos, seguida del lunes posterior a la Festa da Empanada, que obtuvo 453 votos. Desde el gobierno local recuerdan que el compromiso era mantener durante cinco años las fechas elegidas, con el objetivo de aportar estabilidad al calendario festivo y facilitar la organización de familias, asociaciones, hostelería y comercio.

La alcaldesa, Paula Fernández Pena, subraya que «a participación cidadá cobra verdadeiro sentido cando as decisións se respectan e se converten en feitos». Añadió que la elección de los festivos «non quedou nunha consulta simbólica nin nun anuncio puntual», sino en una decisión popular que el gobierno municipal asumió y sigue aplicando.

Apoyo al pueblo venezolano

Durante las comisiones, Pena trasladó también a los portavoces municipales la intención de aprobar en el pleno una declaración institucional de apoyo y solidaridad con el pueblo venezolano tras los graves terremotos sufridos el 24 de junio. La propuesta fue remitida a la presidenta de la Asociación de Venezolanos do Deza para compartir previamente el texto con la comunidad venezolana de la comarca e incorporar su visión antes de la lectura y aprobación.

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La declaración, que será leída en el pleno del viernes 31, busca trasladar las condolencias a las familias de las víctimas, el apoyo a las personas heridas y damnificadas y un mensaje especial de cariño a la comunidad venezolana residente en Silleda y a las familias del municipio que mantienen vínculos con Venezuela.