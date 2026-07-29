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Cerdedo Cotobade

San Xurxo de Sacos celebra sus fiestas de San Xusto y San Pastor

La celebración reunirá durante dos jornadas propuestas religiosas, conciertos, folclore y una churrascada popular en San Xurxo de Sacos

Las fiestas de San Xurxo de Sacos se celebran este viernes y sábado.

Las fiestas de San Xurxo de Sacos se celebran este viernes y sábado. / FDV_Externas

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Fran Campos

Cerdedo Cotobade

La parroquia de San Xurxo de Sacos, en Cerdedo Cotobade, celebrará los días 31 de julio y 1 de agosto las fiestas de San Xusto e San Pastor, una cita tradicional con propuestas religiosas, musicales, gastronómicas y culturales. El programa arrancará el viernes con misa, procesión, concierto de la Banda de Música de Cerdedo y churrascada popular, además de las actuaciones de América S.L. y Dolce Vita. El sábado continuará con actos religiosos, folclore y la animación nocturna de las charangas Los Encerellados y Los Santos.

La celebración está organizada por la Comisión de Festas de San Xusto e San Pastor y cuenta con la colaboración de la Comunidade de Montes de San Xurxo y del Concello de Cerdedo Cotobade, entidades que hacen posible el desarrollo de esta tradicional cita festiva.

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