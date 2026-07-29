El Motococido recordará el legado de Juan «Pegatinas»

El pasado domingo, un grupo de veinte moteros del Motoclube Lalín Km 0 compartió una jornada lúdica muy especial, de esas que se quedan grabadas en el corazón y en la memoria colectiva. Este año se cumple el quinto aniversario desde que comenzaron su tradicional ruta hacia el hermoso pueblo lucense de Balboa, un destino que se ha convertido en un santuario anual para todos ellos. Al recorrer esas carreteras sinuosas, rodeados de paisajes imponentes y sintiendo el rugido de los motores, resulta imposible no acordarse con una profunda emoción de su gran colega y amigo, Juan «Pegatinas», recientemente fallecido. Él fue la persona que les descubrió este rincón mágico, el que los guió con su entusiasmo incombustible la primera vez y el que les enseñó a amar la libertad sobre dos ruedas.

Aunque su ausencia física deja un vacío imposible de llenar en la comitiva, su espíritu aventurero sigue cabalgando a su lado en cada kilómetro que recorren y en cada parada que hacen en el camino. Su legado es tan grande y dejó una huella tan profunda en la comunidad motera que los homenajes en su honor no van a detenerse aquí. Es importante compartir con todo el mundo un hecho muy relevante que genera un gran orgullo: en la próxima edición del emblemático Motococido de 2027 se le rendirá un gran y merecido homenaje oficial. Será el escenario perfecto para que amigos, conocidos y aficionados al motociclismo de todas partes se unan para recordar su eterna sonrisa, su generosidad y su pasión por las motos. Este evento no solo servirá para ensalzar su figura, sino también para consolidar esos valores de compañerismo, hermandad y respeto mutuo que Juan «Pegatinas» siempre defendió y practicó a lo largo de su vida.

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Mientras llega ese esperado momento en el Motococido de 2027, el grupo seguirá rodando por las rutas que él tanto amaba, manteniendo viva su memoria en cada curva, en cada conversación y en cada rincón de Balboa durante el «Reggaeboa». El domingo el viento soplaba a favor y se sentía que, de alguna manera, era él quien guiaba desde lo alto. Su recuerdo sigue siendo el mejor mapa de ruta para todos estos moteros.