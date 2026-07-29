El joven de Miami que devolvió el futuro a los mayores de As Dores

La Residencia As Dores de Lalín ha dado este miércoles un paso histórico y definitivo hacia la modernización, la inclusión digital y el bienestar integral de sus mayores residentes. El centro estrena un vanguardista centro informático y de conexión digital dotado con cinco puestos de ordenador completamente equipados, una infraestructura clave diseñada específicamente para romper el aislamiento tecnológico y mejorar la salud mental de los usuarios. El avance ha sido posible gracias a la donación, diseño e instalación integral impulsada por Diego Núñez, un joven estudiante del Belén Jesuit Preparatory School de Miami, Florida, que ha decidido convertir sus vacaciones de verano en una ambiciosa iniciativa solidaria vinculada a la tierra de sus antepasados. El acto de inauguración estuvo presidido por el alcalde de Lalín, José Crespo, y contó con la participación de la dirección del centro residencial y el equipo de trabajadores.

La trascendencia del proyecto radica en la implantación de tecnología sin barreras orientada a la tercera edad de la comarca de Deza. El nuevo espacio tecnológico, que tiene un coste de 8.500 euros, no se limita de ningún modo a la instalación de hardware estándar de oficina, sino que ha sido diseñado para derribar de forma efectiva la brecha digital que sufren las personas de edad avanzada en entornos de cuidados institucionalizados. Los cinco puestos digitales de As Dores cuentan con ordenadores dotados de pantallas de gran tamaño para facilitar la lectura a personas con déficit visual, teclados con caracteres tipográficos de alta visibilidad, ratones con alfombrillas ergonómicas que reducen la fatiga articular y cámaras web de alta definición orientadas a la comunicación familiar. Asimismo, el mobiliario compuesto por mesas de altura regulable y sillas ergonómicas ha sido adaptado para garantizar la comodidad absoluta, la seguridad física y la accesibilidad total de todos los usuarios.

En el plano técnico de la conectividad, las estaciones de trabajo disponen de un acceso a internet de última generación mediante conexiones combinadas de Wi-Fi de alta velocidad y cableado de Ethernet. Para garantizar un entorno digital blindado y seguro para los usuarios inexpertos, se han integrado sistemas avanzados de protección antivirus de nivel corporativo y licencias operativas de la suite Microsoft Office. Este despliegue técnico multidisciplinar permitirá a los mayores de As Dores «realizar videollamadas con sus familias en cualquier parte del mundo, leer la prensa diaria local e internacional, gestionar de forma autónoma trámites administrativos complejos, pedir citas médicas especializadas y acceder de manera cómoda a múltiples plataformas de entretenimiento audiovisual y estimulación cognitiva», apostilla Núñez.

La génesis de este proyecto hunde sus raíces en la historia de la emigración gallega. Diego Núñez explicó durante el acto inaugural que la idea nació tras detectar los principales obstáculos socioafectivos que aíslan a los mayores en la era contemporánea: la falta de acceso a la información, las barreras insalvables para interactuar de forma intuitiva con la tecnología y la ausencia estructural de estímulos digitales que fomenten el bienestar cognitivo activo. A pesar de residir, estudiar y formarse en los Estados Unidos, Núñez mantiene un estrecho e inquebrantable lazo emocional, cultural y familiar con el territorio de Galicia, en concreto con Lugo. Este arraigo histórico fue el motivo principal junto a la amistad de su padre con el lalinense Ramiro Ruibal, por el que eligió Lalín para materializar su proyecto de voluntariado estival, transformando la nostalgia en una acción social tangible para los residentes.

Durante el encuentro, el regidor lalinense hizo entrega al joven estudiante de una carta de agradecimiento en nombre de todo el municipio y de la corporación. Crespo ensalzó de forma categórica el firme compromiso cívico del joven a la hora de mejorar la vida de los mayores de Lalín y abrió la puerta a futuras colaboraciones estratégicas. El Concello de Lalín confía en que este pionero proyecto tecnológico suponga el primer paso de una fructífera relación a largo plazo, cuyo objetivo final sea implantar aulas informáticas similares en el complejo tejido rural de toda la localidad para combatir la despoblación y el aislamiento de los núcleos rurales interiores.

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Visiblemente emocionado por el recibimiento de los trabajadores y los usuarios del centro, Diego Núñez agradeció la calurosa acogida: «Estoy sumamente contento de haber podido contribuir de forma práctica a esta comunidad que también siento como mía, y espero sinceramente que esto sea solo el comienzo de una relación duradera y estrecha con Lalín y con la Residencia As Dores». Con la puesta en marcha definitiva de este centro de conexión, la Residencia As Dores se posiciona con fuerza a la vanguardia de las instituciones gerontológicas de la comunidad autónoma de Galicia, consolidando un modelo que utiliza la tecnología digital avanzada como una terapia activa, una herramienta de socialización permanente y un motor de desarrollo humano. Esta iniciativa sella un nuevo e histórico vínculo de colaboración solidaria internacional entre la comunidad gallega afincada en Miami y el municipio pontevedrés de Lalín.