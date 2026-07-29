Medio ambiente
Goza do Ulla organiza una ruta por montes de O Sexo
Redacción
La programación de Goza do Ulla recala este sábado en Agolada con el ‘Roteiro do Agromar’, una caminata por los montes que ardieron el año pasado en la parroquia de O Sexo. La salida será a las 10.00 horas del campo de la fiesta y el regreso, a las 13.00, desde Mourazos y en autobús. Hay que inscribirse antes de mañana jueves en el teléfono 986 788 062 (Andrea).
El domingo, día 2, el grupo Agolada Viva organiza la jornada ‘Vida contralume’, un espacio que permitirá abordar la defensa del territorio frente a los incendios forestales. En distintos espacios de Os Pendellos se organizarán talleres, coloquios y la proyección, ya en el auditorio Manuel Costa Casares, del documental ‘Ladrones de fuego’, de Francisco Vaquero.
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