Forcarei mejorará sus vías con fondos del Plan +Provincia

La Deputación de Pontevedra ha concedido al Concello de Forcarei una ayuda de 410.448 euros del Plan +Provincia para ejecutar mejoras en calles y caminos de las parroquias de Filloi, A Ponte, Chamosa, Pardesoa y Trasdomonte.

La actuación contempla la rehabilitación superficial, el refuerzo del firme y la mejora de la drenaxe en unas vías que presentan desgaste, problemas de seguridad y deficiencias acumuladas por falta de mantenimiento.

El Concello trabaja ya en la preparación de la documentación técnica y administrativa necesaria para la contratación de las obras, con el objetivo de iniciar los trabajos en el menor plazo posible y atender una demanda vecinal de estas parroquias.