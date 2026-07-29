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Forcarei mejorará sus vías con fondos del Plan +Provincia

Forcarei recibirá una ayuda provincial de 410.448 euros para mejorar calles y caminos deteriorados en varias parroquias

Carretera a Cahamosa, Forcarei.

Carretera a Cahamosa, Forcarei. / BERNABE / CRIS M.V.

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Fran Campos

Forcarei

La Deputación de Pontevedra ha concedido al Concello de Forcarei una ayuda de 410.448 euros del Plan +Provincia para ejecutar mejoras en calles y caminos de las parroquias de Filloi, A Ponte, Chamosa, Pardesoa y Trasdomonte.

La actuación contempla la rehabilitación superficial, el refuerzo del firme y la mejora de la drenaxe en unas vías que presentan desgaste, problemas de seguridad y deficiencias acumuladas por falta de mantenimiento.

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El Concello trabaja ya en la preparación de la documentación técnica y administrativa necesaria para la contratación de las obras, con el objetivo de iniciar los trabajos en el menor plazo posible y atender una demanda vecinal de estas parroquias.

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