El Concello propone el 24 y 25 de junio como festivos locales en 2027

El Concello de A Estrada propondrá que los festivos locales de 2027 se celebren el jueves 24 y el viernes 25 de junio, concentrándolos en torno a las fiestas patronales de San Paio a modo de antesala. La propuesta será analizada mañana por la comisión informativa de Organización, Persoal e Asuntos Xeráis, antes de elevarse al pleno ordinario de agosto para su aprobación.

La iniciativa llega después de haber sido tratada en la Mesa Local de Comercio y en el Consello Económico e Social, órganos en los que están representados los agentes empresariales y económicos del municipio.

Asimismo, el alcalde, Gonzalo Louzao, explicó que la Asociación de Comerciantes de A Estrada (ACOE) también llegó a realizar en esta ocasión una encuesta entre sus asociados para conocer cuáles consideraban los festivos más adecuados para el próximo año.

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Así pues, la propuestaque actualmente está sobre la mesa es la de mover los festivos del San Paio –tradicionalmente 26 y 27 de junio– a los días 24 y 25, debido a que las jornadas principales de los festejos patronales cuadran el próximo año en sábado y domingo.