Calendario laboral
El Concello propone el 24 y 25 de junio como festivos locales en 2027
redacción
El Concello de A Estrada propondrá que los festivos locales de 2027 se celebren el jueves 24 y el viernes 25 de junio, concentrándolos en torno a las fiestas patronales de San Paio a modo de antesala. La propuesta será analizada mañana por la comisión informativa de Organización, Persoal e Asuntos Xeráis, antes de elevarse al pleno ordinario de agosto para su aprobación.
La iniciativa llega después de haber sido tratada en la Mesa Local de Comercio y en el Consello Económico e Social, órganos en los que están representados los agentes empresariales y económicos del municipio.
Asimismo, el alcalde, Gonzalo Louzao, explicó que la Asociación de Comerciantes de A Estrada (ACOE) también llegó a realizar en esta ocasión una encuesta entre sus asociados para conocer cuáles consideraban los festivos más adecuados para el próximo año.
Así pues, la propuestaque actualmente está sobre la mesa es la de mover los festivos del San Paio –tradicionalmente 26 y 27 de junio– a los días 24 y 25, debido a que las jornadas principales de los festejos patronales cuadran el próximo año en sábado y domingo.
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