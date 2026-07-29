El Concello de Lalín prohíbe el baño en la playa fluvial de Vilatuxe por contaminación bacteriana

El Concello de Lalín decreta la prohibición del baño en la playa fluvial de Vilatuxe, más conocida como Pozo de Boi. La decisión se toma tras recibir los últimos resultados de los análisis microbiológicos remitidos por la Consellería de Sanidade, que revelan niveles de contaminación que duplican los límites legales permitidos para el uso recreativo del agua.

Según el comunicado oficial emitido por la autoridad sanitaria con fecha de este miércoles, la muestra de agua recogida el pasado 27 de julio arrojó una presencia de 945 NMP/100 ml de enterococos intestinales. El Real Decreto 1341/2007, que regula la calidad de las aguas de baño, establece el umbral de prohibición en 500 NMP/100 ml para esta bacteria, un límite ampliamente superado en el espacio lalinense. Por el contrario, los valores de Escherichia coli se situaron en niveles residuales (<10 NMP/100 ml), muy por debajo del máximo legal de 800 NMP/100 ml.

Los enterococos intestinales son bacterias indicadoras de contaminación fecal. Sumergirse en aguas con una concentración tan elevada como la detectada en Vilatuxe supone un riesgo directo para la salud de los bañistas, pudiendo derivar en cuadros de gastroenteritis, así como en infecciones de oído, piel y, también, vías respiratorias.

Ante esta situación, Sanidade ha instado al Concello de Lalín a adoptar las medidas correctoras necesarias para mitigar la contaminación. Asimismo, la administración local debe proceder a la señalización de la zona mediante cartelería informativa para alertar a los usuarios del peligro de bañarse.

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Desde el gobierno local han hecho un llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad de los vecinos y visitantes mientras persista la medida. La restricción del baño se mantendrá en vigor durante al menos dos días y no se levantará hasta que los resultados de las nuevas muestras analíticas confirmen que los parámetros microbiológicos han regresado a niveles completamente seguros para la ciudadanía. Sin embargo, a primera hora de la tarde de este miércoles varios usuarios se bañaban todavía en Pozo do Boi ajenos a la prohibición y, además, el martes un camión cisterna cargó agua en esta playa lalinense.