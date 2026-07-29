Cachafeiro cifra en ocho millones de euros las inversiones gestionadas

El pleno ordinario celebrado este miércoles en Forcarei estuvo marcado por la ausencia de los concejales del PSOE, a solo dos días de cumplirse el primer aniversario de la moción de censura que devolvió la Alcaldía a la popular Belén Cachafeiro. La regidora aprovechó el capítulo de dación de cuentas para hacer balance del primer año de mandato y defender la gestión realizada por el gobierno local.

Cachafeiro aseguró que el Concello ha gestionado durante el último año 4,2 millones de euros en inversiones municipales, a los que, según indicó, se suman 4,15 millones de euros correspondientes a actuaciones financiadas por otras administraciones, como la Xunta y la Diputación de Pontevedra, pero tramitadas por el ejecutivo local. Entre ellas citó la rehabilitación de las diez viviendas escolares por 1,07 millones de euros, así como actuaciones ya ejecutadas por la Diputación, entre ellas las cunetas de Pousada y Cachafeiro, por unos 260.000 euros.

La alcaldesa sostuvo que el volumen de actuaciones previstas y concedidas alcanza un impacto económico de 8,4 millones de euros y defendió que «ninguna» corresponde al anterior mandato. «No hay postureo, las cifras están ahí y las cifras no mienten», afirmó, antes de asegurar que «un año de gestión rigurosa» ha permitido «superar los 5,6 millones en inversiones realizadas durante la totalidad de los seis años de gobierno de PSOE y BNG».

Durante su intervención también cargó contra el anterior ejecutivo municipal. Aseguró que el actual gobierno encontró alrededor de un millón de euros en facturas sin pagar, ayudas a colectivos pendientes de abono, el presupuesto de 2019 prorrogado durante seis años, averías de agua sin resolver, instalaciones municipales deterioradas y diversos procedimientos judiciales abiertos. También defendió que el periodo medio de pago a proveedores se situó en 17 días durante el primer trimestre de 2026, frente a los plazos de «70, 90 o incluso 120 días» que, según dijo, se registraban anteriormente.

El pleno aprobó además una modificación de crédito de 94.000 euros para poder cofinanciar actuaciones derivadas de los daños causados por los temporales, después de que las ayudas estatales exijan una aportación municipal del 50 %. La propuesta salió adelante con el voto en contra del concejal del BNG Roberto Jorge.

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Asimismo, la corporación debatió una moción de urgencia presentada por el edil nacionalista Roberto Jorge en apoyo a la hostelería local y a la promoción de actuaciones culturales en estos establecimientos. El texto también planteaba impulsar la inclusión de la Festa do Gaiteiro de Soutelo de Montes en el circuito de festivales de Galicia para reforzar su proyección y dinamizar la actividad cultural y económica del municipio. No obstante, la propuesta no salió adelante, tras un intenso cruce de declaraciones entre los concejales del PP Ángeles Ballesteros y Alejo Vidal y el propio Roberto Jorge, al recibir los votos en contra del PP y de Rafael Fiestras.