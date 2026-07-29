El BNG propone conciertos en Forcarei e impulsar la Festa do Gaiteiro
La propuesta incluye una línea de ayudas para conciertos y la incorporación de la Festa do Gaiteiro al calendario gallego de festivales
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Forcarei
El BNG de Forcarei presentará una moción para crear una línea de ayudas municipales destinada a promover actuaciones musicales en bares, restaurantes y tabernas del municipio. La formación considera que estos establecimientos dinamizan las parroquias y propone impulsar eventos que den oportunidades a los músicos locales, atraigan visitantes y generen actividad económica.
Además, plantea incluir la Festa do Gaiteiro de Soutelo en el circuito gallego de festivales y reforzar su papel como referente de la música tradicional, con mayor proyección dentro del panorama cultural gallego y como apoyo para las comisiones de fiestas y la organización de futuros eventos.
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