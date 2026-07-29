El BNG de Lalín reclama la reutilización de los paraguas de colores

El BNG de Lalín lleva al pleno de este viernes una moción en la que insta al ejecutivo municipal «a desempoar os máis de 200 paraugas de cores mercados pola Concellería de Turismo do goberno cuatripartito e encargar de xeito urxente a súa montaxe, polo menos, os destinados á rúa Colón, onde foron colocados con grande éxito para a veciñanza e os visitantes en 2018». Pide que además extienda a otras calles del municipio la decoración con otros elementos ornamentales distintos y variados.

Los dos ediles del BNG señala que su colocación no generará una inversión notable, e insisten en que «non entendemos o revanchismo político e a cabezonería» del ejecutivo local del PP a la hora de desatender, verano tras verano, esta petición, en una iniciativa que alabó cuando estaba en la oposición.