Moción
El BNG de Lalín reclama la reutilización de los paraguas de colores
Redacción
El BNG de Lalín lleva al pleno de este viernes una moción en la que insta al ejecutivo municipal «a desempoar os máis de 200 paraugas de cores mercados pola Concellería de Turismo do goberno cuatripartito e encargar de xeito urxente a súa montaxe, polo menos, os destinados á rúa Colón, onde foron colocados con grande éxito para a veciñanza e os visitantes en 2018». Pide que además extienda a otras calles del municipio la decoración con otros elementos ornamentales distintos y variados.
Los dos ediles del BNG señala que su colocación no generará una inversión notable, e insisten en que «non entendemos o revanchismo político e a cabezonería» del ejecutivo local del PP a la hora de desatender, verano tras verano, esta petición, en una iniciativa que alabó cuando estaba en la oposición.
- Hallan el cuerpo de la viguesa María Pereira en un regato de una zona boscosa de Redondela
- El Cunqueiro implanta por primera vez en España una nueva válvula para tratar la insuficiencia aórtica
- Un juez ratifica una suspensión de 8 años de una ginecóloga de Ourense por su trato desconsiderado y vejatorio con pacientes y compañeros: «Me importa una mierda cómo te llames»
- Medios aéreos se movilizan para sofocar un incendio en Barra
- ¿Nuevo plan de futuro para dos «tesoros» de Vigo? Abanca retira del mercado su parte en los terrenos de Alfageme y La Artística
- Las zonas de bajas emisiones de Vigo, listas para su entrada en vigor: unos 60.000 vehículos se verán afectados en la primera fase
- Un coche queda completamente calcinado tras arder de forma espontánea mientras circulaba en Bueu
- Aldán renueva su fe en la Virgen del Carmen con Amancio Ortega como testigo