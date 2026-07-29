El audiovisual del Xacobeo luce con acento de Lalín

Este martes se inició en el municipio de Lourenzá la grabación de A Paso de Muiñeira polo Camiño do Norte, una nueva webserie documental que pondrá en valor el patrimonio material e inmaterial, la música y el baile tradicional a lo largo de esta histórica ruta jacobea a su paso por Galicia y que está vinculada a Lalín.

El proyecto audiovisual, cofinanciado por la Xunta de Galicia dentro de la iniciativa de promoción cultural del programa «O Teu Xacobeo», recorrerá diferentes etapas del Camino del Norte en territorio gallego y se estrenará el próximo mes de septiembre. El rodaje se desarrollará durante los meses de julio y agosto en localizaciones de la ruta jacobea, haciendo paradas en Ribadeo, Lourenzá, Begonte, Sobrado dos Monxes y Santiago de Compostela. En Lourenzá, la filmación contará con la participación de Emma Álvarez y de la Asociación Osorio Gutiérrez, referente en la conservación de la cultura tradicional.

Noticias relacionadas

Tras finalizar la grabación, la producción afrontará la postproducción para su estreno definitivo. La producción de la webserie corre a cargo de la lalinense Edicón Consultores, firma de Javier Blanco, mientras que la dirección estará en manos de Esther Benito, un nuevo valor de la comunicación gallega. Con esta elección, el proyecto mantiene su apuesta por el talento emergente de este país, como ya hizo en la primera temporada (A Paso da Muiñeira polo Camiño de Inverno), dirigida por la dezana Adela Otero, hoy ganadora de un Premio Mestre Mateo.