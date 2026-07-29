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Premio Neira Vilas

Álvaro Domínguez presenta «Místicas» no Pazo de San Roque

Presentación da novela gañadora do Premio Neira Vilas.

Presentación da novela gañadora do Premio Neira Vilas.

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O secretario xeral da Lingua, Valentín García, acudiu este martes no Pazo de San Roque á presentación do libro Místicas. Curso do 34, de Álvaro Domínguez. A obra, gañadora do Premio Neira Vilas de Literatura Xuvenil 2026, está editada por Galaxia. Trátase dunha novela que mestura misterio, fantasía e reivindicación social, ambientada nunha Escola de maxia na illa de Tambo, no concello de Poio no ano 1934. Unha cita de referencia para o panorama cultural das nosas letras.

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