Álvaro Domínguez presenta «Místicas» no Pazo de San Roque

O secretario xeral da Lingua, Valentín García, acudiu este martes no Pazo de San Roque á presentación do libro Místicas. Curso do 34, de Álvaro Domínguez. A obra, gañadora do Premio Neira Vilas de Literatura Xuvenil 2026, está editada por Galaxia. Trátase dunha novela que mestura misterio, fantasía e reivindicación social, ambientada nunha Escola de maxia na illa de Tambo, no concello de Poio no ano 1934. Unha cita de referencia para o panorama cultural das nosas letras.