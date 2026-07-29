Maleza
Alba Forno exige al Concello que desbroce sus fincas de Carragoso
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Redacción
Lalín
El PSOE de Lalín reclama al ejecutivo local que proceda «de maneira inmediata» a la limpieza y acondicionamiento de las fincas de titularidad municipal situadas en Carragoso de Abaixo. «O Concello non pode permitir que as súas propias fincas presenten un estado de abandono mentres demanda á veciñanza que manteña as súas propiedades limpas e rozadas», señala la portavoz, Alba Forno.
Forno añade que la mayoría de los propietarios de la zona ya acometieron la limpieza de sus parcelas, mientras que en algunos predios municipales «as silvas xa soben polos edificios que hai nesa zona, unha situación que evidencia a falta de mantemento, que transmite unha imaxe de abandono e que pode ocasionar problemas de seguridade».
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