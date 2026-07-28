Cultura
A Xesta celebra una Semana Cultural antes de sus fiestas del Carmen
Redacción
La parroquia lalinense de A Xesta inició este lunes su Semana Cultural, que continúa desde hoy, martes, con actividades a las 21:00 horas durante cuatro jornadas más. Tras la sesión inaugural de yoga de la risa con Yolanda Castro, el programa sigue hoy con un cuentacuentos en familia de Eduvía. El miércoles hay un taller de muñecas abayomi; el jueves, magia con Samuel Moreno; y el viernes, Viaxe feliz de Ramón San Fiz, a cargo de Fantoches Baj.
La programación dará paso el domingo 2 de agosto a las fiestas de la Virgen del Carmen, con misa solemne cantada por Voces da Terra a las 13:00 horas, procesión acompañada por Os Trasnos de Doade, sesión vermú con Antonio Barros y verbena con la orquesta América SL y Disco Pirámide XL. El lunes 3 se repetirá la eucaristía a la misma hora, procesión con Os Trasnos, sesión vermú con Trío Galia, que animará la verbena junto a La Fórmula y Disco Pirámide XL.
- Hallan el cuerpo de la viguesa María Pereira en un regato de una zona boscosa de Redondela
- La Guardia Civil asume la investigación por el presunto envenenamiento en el crucero de Disney que hizo escala en Vigo
- Cecilia, la viguesa que pudo ser y no fue: 50 años de la muerte de la joven cantautora en accidente de tráfico tras actuar en Vigo
- «Cuelga y llama tú»: el mantra policial que puede evitar que te vacíen la cuenta bancaria
- El gimnasio «maldito» de Travesía de Vigo deja tirados durante dos horas a sus usuarios
- El consumo de agua en Cangas apunta a una población que superaría las 90.000 personas en pleno verano
- Fallece un septuagenario en la playa de O Preguntoiro (Vilagarcía)
- Cambados persigue la venta de cordeles en la Festa do Albariño y mueve casetas para un paso más fluido