Vecinos de Silleda frustran un robo y retienen a dos ladrones reincidentes

El lugar de Gamil, en la parroquia silledense de Margaride, vive jornadas de incertidumbre tras el último altercado producido por una oleada de robos en la zona «e as posibles represalias», asegura una vecina. Un grupo de residentes logró interceptar y retener hace más de una semana a dos delincuentes de la zona con antecedentes, cuando se disponían a asaltar una vivienda, un suceso que culminó con la intervención de la Guardia Civil y el posterior destrozo del BMW en el que viajaban.

El incidente comenzó de madrugada, cuando la alerta vecinal permitió detectar la presencia sospechosa de los implicados. Tras organizarse rápidamente y bloquear el paso de los ladrones, los vecinos descubrieron que el maletero estaba lleno de material sustraído a profesionales de la comarca. Entre los objetos recuperados se encontraban herramientas de construcción y componentes agrícolas, tales como baterías y brazos de tractor, maquinaria de desbroce y taladros, cuyo valor conjunto supera los 3.000 euros. Por estos hechos, se ha formalizado una denuncia ante las autoridades por el hurto de los enseres hallados.

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La Benemérita acudió para hacerse cargo y procedió a la inmovilización del coche de los ladrones, que carecía de seguro obligatorio, detectándose infracciones por conducción sin carné y bajo efectos de sustancias nocivas. Según ha confirmado la Guardia Civil, dicho vehículo permanecerá inmovilizado en el lugar hasta que su propietario legal se haga cargo de él. Asimismo, las fuerzas de seguridad aclararon que no se procederá a la detención de los sospechosos por este hurto, dado que ya están identificados.