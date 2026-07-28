Taboada y Ramos ejecutará el saneamiento de Maceira Boa en dos meses

La junta de gobierno local de Silleda aprobará este viernes la adjudicación de las obras de saneamiento de aguas residuales en el núcleo de Maceira Boa a la empresa Construcciones y Obras Taboada y Ramos S.L.U. por un importe de 142.830,69 euros, IVA incluido. La actuación está financiada al amparo del Plan +Provincia 2026-2027 de la Diputación de Pontevedra, dentro de la Línea 1 de inversiones, y partía de un presupuesto base de licitación de 158.700,77 euros.

El proyecto permitirá dar respuesta a una demanda de la vecindad de Maceira Boa, en la parroquia de Manduas, que actualmente no dispone de red pública de saneamiento y utiliza sistemas individuales para el tratamiento de aguas residuales. La nueva infraestructura ampliará la red existente en A Bandeira para posibilitar la recogida y conducción de las aguas fecales del núcleo hasta el sistema general.

Las obras se desarrollarán a lo largo de tres ejes e incluirán la instalación del colector principal, las acometidas domiciliarias, pozos de registro y de resalto, así como la posterior reposición de los firmes y pavimentos afectados por los trabajos. El colector principal se ejecutará con tubería de PVC de 250 milímetros de diámetro, mientras que las acometidas a las viviendas se realizarán mediante conducciones de 160 milímetros. El plazo previsto para la ejecución es de dos meses.

La alcaldesa, Paula Fernández Pena, destaca que «esta obra permitirá levar por fin un servizo público básico a Maceira Boa, mellorando a calidade de vida da veciñanza e avanzando tamén na protección sanitaria e ambiental».

El saneamiento será, además, la primera actuación de un proyecto más amplio para esta zona. El siguiente paso será impulsar la senda peatonal entre A Bandeira y Moalde, pasando por Maceira Boa, con el objetivo de mejorar la seguridad y la movilidad a pie. Esa intervención prevé un itinerario peatonal, nueva iluminación, mejoras en el firme y dos pasos de peatones sobreelevados.

«Comezamos polo máis necesario, que é dotar as vivendas de saneamento, e continuaremos despois coa mellora da conexión peonil desta zona con Bandeira», señala Pena.

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Corte del suministro

Por otro lado, el Concello de Silleda cortó ayer por la mañana el suministro de agua potable entre la Rúa da Estación y A Casela, en A Bandeira, por culpa de una avería. Una rotura de la tubería en la salida de la localidad hacia Lamela provocaba la pérdida de gran cantidad de agua del depósito, por lo que se procedió a su reparación y el servicio quedó restablecido antes del mediodía.