Silleda aprueba su oferta de empleo público con seis plazas

El BOP publicó este lunes la aprobación de la oferta de empleo público de Silleda para el presente ejercicio. Son, en total, seis puestos de trabajo: un agente de policía local; un arquitecto/a técnico; un limpiador o limpiadora; un técnico o técnica de medio ambiente; un conserje y una persona auxiliar de biblioteca. Los accesos a estas seis plazas serán por turno libre y todas pertenecen a la categoría de personal funcionario.