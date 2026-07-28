Silleda aprueba su oferta de empleo público con seis plazas
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El BOP publicó este lunes la aprobación de la oferta de empleo público de Silleda para el presente ejercicio. Son, en total, seis puestos de trabajo: un agente de policía local; un arquitecto/a técnico; un limpiador o limpiadora; un técnico o técnica de medio ambiente; un conserje y una persona auxiliar de biblioteca. Los accesos a estas seis plazas serán por turno libre y todas pertenecen a la categoría de personal funcionario.
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