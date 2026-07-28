La Romaría da Tortilla cierra mañana el plazo para la reserva de mesas

La parroquia silledense de Laro celebra el próximo sábado, 1 de agosto, su XXXVI Romaría da Tortilla. La cita, declarada fiesta de interés turístico gallego, se enmarca en las fiestas en honor al Divino Salvador y volverá a reunir a vecinos y visitantes alrededor de una de las celebraciones gastronómicas más populares de la comarca dezana.

El programa comenzará con misa cantada y procesión a las 13:00 horas en el recinto de la fiesta, seguida de sesión vermú con el Trío Karma. A continuación se celebrarán las comidas en la carballeira junto al campo, con animación musical durante toda la tarde a cargo del grupo de gaitas Os Trasnos y las charangas Os Atrevidos y Os Intocables. Por la noche, la verbena contará con Trío Karma, grupo La Bamba y Discoteca Pirámide XL, con Marcos Kintana. La organización ofrece la posibilidad de reservar mesas llamando a los teléfonos 661 019 824 o 662 543 817, con plazo hasta mañana, miércoles 29 de julio. También habrá servicio de pulpero.

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Las fiestas continuarán el domingo 2 de agosto con misa solemne a las 13:00 horas en honor al Divino Salvador, cantada por la Coral de Botos.