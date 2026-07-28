Tiro con arco
Roi López y Laura Fernández se codean con los mejores en el Nacional
redacción
Los arqueros del Arco Celta lalinense, Roi López y Laura Fernández firmaron, este fin de semana una espléndida actuación en el Campeonato Nacional de Tiro con Arco al Aire Libre, donde se vieron con los mejores de la especialidad. Compitiendo en la exigente modalidad de Longbow frente a los mejores especialistas del país, Fernández logró una destacada novena posición en la clasificación general, mientras que López selló su participación en el puesto 37 de la clasificación definitiva. Ambos deportistas dezanos acudían a la cita nacional en un excelente estado de forma, apenas quince días después de haberse proclamado subcampeones de Galicia en esta misma categoría tradicional.
Este certamen reunió a la élite del tiro con arco estatal, consolidando el nivel de la delegación lalinense en el panorama competitivo e impulsando su proyección en esta modalidad deportiva. Tras concluir el torneo, los dos arqueros mostraron su enorme satisfacción tanto con su rendimiento individual como con la organización del evento.
Asimismo, manifestaron su motivación para regresar con fuerza en próximas ediciones, con el firme objetivo de superar todas sus propias marcas y récords personales conseguidos hasta ahora.
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