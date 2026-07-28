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Reunión de clásicos en el Bar Ramos de Lalín

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Éxito en la primera concentración de coches clásicos en el Bar Ramos de Lalín. Una decena de joyas automovilísticas se dieron cita en el local, despertando gran expectación. Los dueños de estas joyas acordaron organizar una próxima ruta para recorrer la comarca dezana en ellas.

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