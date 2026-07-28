Ramiro Mejuto asume la presidencia de la Asociación de Empresarios de Deza tras el traspaso de poderes

El presidente saliente de la Asociación de Empresari@s de Deza (AED), David Campos Cortés, y su sucesor al frente de la agrupación, Ramiro Mejuto Pumar, mantuvieron este martes un encuentro en la sede de la entidad para formalizar el traspaso de poderes y competencias. La reunión se celebró después de que el pasado viernes quedase validada y proclamada la nueva junta directiva.

Al encuentro asistió también el nuevo vicepresidente, Manuel Gómez. Campos trasladó a la nueva dirección «todo o apoio que precise para que a AEDEZA siga a ser unha organización empresarial de referencia a nivel provincial e galego». El presidente saliente apuntó además algunos proyectos que quedaron pendientes, entre ellos uno orientado a incorporar la inteligencia artificial al funcionamiento cotidiano de muchas empresas y otro destinado a ayudar al tejido empresarial a captar talento y mano de obra cualificada.

Por su parte, Mejuto reconoció el compromiso de Campos con la asociación durante los últimos catorce años, tanto como directivo como presidente, y agradeció también el trabajo desarrollado por la directiva saliente durante el último mandato.

El nuevo presidente avanzó que, teniendo en cuenta la coincidencia con las vacaciones estivales, dedicará el mes de agosto a conocer en profundidad la dinámica interna de funcionamiento de la AED. Ya a comienzos de septiembre prevé convocar la primera reunión de la junta directiva para empezar a planificar tanto las acciones a corto plazo para el último cuatrimestre del año como los objetivos a medio y largo plazo para los cuatro años de mandato.

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Mejuto anunció asimismo su intención de iniciar una ronda de contactos institucionales con los concellos de la comarca, la Diputación de Pontevedra, la Xunta de Galicia y otras entidades, con el fin de gestionar nuevos apoyos y proyectos para la patronal dezana.