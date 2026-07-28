Ponte Ledesma recrea el día 9 su batalla contra Napoleón

Los vecinos de Gres y de Camporrapado, así como otros residentes a los dos lados del Ulla, recrearán el 9 de agosto las dos emboscadas que protagonizaron los vecinos contra el ejército de Napoleón el 6 y 9 de marzo de 1809. Los divulgadores culturales Suso Martínez y Daniel Lindh serán los protagonistas de una contienda que tiene como punto de encuentro el Campo do Río. Habrá una visita guiada teatralizada. Las personas interesadas deben inscribirse en el correo cultura@boqueixon.es. Desde el inicio de esta actividad, hace casi 10 años (en 2018) fue el Concello de Boqueixón quien respaldó esta iniciativa vecinal, mientras que Vila de Cruces sí colaboró en algunas ediciones, pero antes de la pandemia.