Historia
Ponte Ledesma recrea el día 9 su batalla contra Napoleón
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Redacción
Vila de Cruces
Los vecinos de Gres y de Camporrapado, así como otros residentes a los dos lados del Ulla, recrearán el 9 de agosto las dos emboscadas que protagonizaron los vecinos contra el ejército de Napoleón el 6 y 9 de marzo de 1809. Los divulgadores culturales Suso Martínez y Daniel Lindh serán los protagonistas de una contienda que tiene como punto de encuentro el Campo do Río. Habrá una visita guiada teatralizada. Las personas interesadas deben inscribirse en el correo cultura@boqueixon.es. Desde el inicio de esta actividad, hace casi 10 años (en 2018) fue el Concello de Boqueixón quien respaldó esta iniciativa vecinal, mientras que Vila de Cruces sí colaboró en algunas ediciones, pero antes de la pandemia.
- Hallan el cuerpo de la viguesa María Pereira en un regato de una zona boscosa de Redondela
- La Guardia Civil asume la investigación por el presunto envenenamiento en el crucero de Disney que hizo escala en Vigo
- Cecilia, la viguesa que pudo ser y no fue: 50 años de la muerte de la joven cantautora en accidente de tráfico tras actuar en Vigo
- «Cuelga y llama tú»: el mantra policial que puede evitar que te vacíen la cuenta bancaria
- El gimnasio «maldito» de Travesía de Vigo deja tirados durante dos horas a sus usuarios
- El consumo de agua en Cangas apunta a una población que superaría las 90.000 personas en pleno verano
- Fallece un septuagenario en la playa de O Preguntoiro (Vilagarcía)
- Cambados persigue la venta de cordeles en la Festa do Albariño y mueve casetas para un paso más fluido