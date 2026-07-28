Piloño acoge una exposición de pintura y de trajes de Xenerais da Ulla

La Casa da Cultura de Piloño, en Vila de Cruces, acoge este domingo una exposición de los trabajos de manualidades así como de pintura, encajes de bolillos, punto de cruz y macramé, elaborados por el alumnado de la Asociación de Mulleres de Piloño. Todos estos trabajos podrán contemplarse desde las 11.00 hasta las 20.00 horas, en horario ininterrumpido. Las personas que acudan a esta cita también podrán ver una muestra de trajes de Xenerais da Ulla, personajes típicos del carnaval de las parroquias de Piloño, Merza y Salgueiros, así como de otras zonas ribereñas de Ulla de los municipios vecinos de Silleda y Vila de Cruces. Al remate de la jornada está prevista una actuación del grupo Vai Nela, y un vino para los asistentes.