Pichel: «Ya solo quedan diez meses para devolver la dignidad a nuestro Concello»

Cuando se cumple un año de la moción de censura que cambió el gobierno municipal de Forcarei, el PSOE ha realizado un duro balance del primer año del actual ejecutivo, al que acusa de incumplir las expectativas generadas con el relevo en la Alcaldía y de carecer de un proyecto propio para el municipio. Los socialistas consideran que aquel episodio supuso un punto de inflexión en la política local y sostienen que todavía hoy muchos vecinos lo recuerdan como un hecho que alteró la voluntad expresada en las urnas.

En un comunicado difundido con motivo de este aniversario, la formación asegura que "hai un ano da infamia que avergoñou a Forcarei", una expresión con la que vuelve a censurar la moción de censura que puso fin a su etapa al frente del Concello. A su juicio, el tiempo transcurrido permite comprobar que las promesas de cambio realizadas por el nuevo gobierno no se han traducido en resultados tangibles para la ciudadanía.

Los socialistas afirman que, durante estos doce meses, buena parte de la acción del ejecutivo municipal se ha basado en presentar como propios proyectos que ya habían sido impulsados por el anterior gobierno. Entre ellos citan actuaciones que, según defienden, ya contaban con subvenciones concedidas, expedientes tramitados o iniciativas en distintas fases de desarrollo antes del cambio de gobierno.

En este sentido, el PSOE sostiene que "inaugurar o traballo dos demais é sinxelo. O difícil é ter un proxecto propio para Forcarei", insistiendo en que el municipio continúa sin una hoja de ruta definida para afrontar los principales retos del futuro. A su entender, un año después siguen pendientes cuestiones relevantes para el desarrollo local y se han desaprovechado oportunidades para atraer inversiones y mejorar los servicios públicos.

La formación considera que Forcarei necesita un gobierno con capacidad para planificar el futuro del municipio, gestionar con eficacia los recursos disponibles y mejorar la calidad de vida de la población. En este contexto, reivindica el trabajo desarrollado durante los seis años en los que estuvo al frente del Concello y defiende que muchas de las actuaciones que ahora se ejecutan fueron preparadas durante ese periodo.

Cita electoral

Con la vista puesta en las próximas elecciones municipales, previstas dentro de diez meses, el PSOE confía en que sean los ciudadanos quienes vuelvan a decidir el rumbo político del municipio. "Dentro de dez meses volverán falar as urnas", señala el comunicado, en el que la formación se muestra convencida de que esa cita electoral abrirá una nueva etapa para recuperar "a ilusión, a estabilidade e a dignidade institucional" de Forcarei.

Mientras tanto, los socialistas aseguran que continuarán ejerciendo una oposición "seria, responsable y comprometida", fiscalizando la gestión del gobierno municipal y trabajando para construir una alternativa con la que aspiran a recuperar la confianza de la ciudadanía en las próximas elecciones.