Olalla Garra agita la vanguardia

Agosto representa el epicentro de una de las etapas más productivas de la artista e ilustradora lalinense Olalla Garra. Con una agenda desbordante, la creadora afronta las próximas semanas multiplicando su presencia en el panorama cultural a través de dos nuevas exposiciones individuales, su participación en diversas ferias de artesanía –siendo la Feira de Artesanía de Agolada la primera de las citas previstas durante este mes–, el desarrollo de proyectos de innovación digital y la preparación de nuevas y ambiciosas exposiciones.

Esta actividad tendrá continuidad durante los próximos meses con nuevas muestras en distintos puntos de Galicia, entre ellas A Coruña, además de su participación en la exposición colectiva en la Algarabía y otras muestras de arte. La primera cita será el 1 de agosto con la inauguración de Núcleos: Estados de transformación, en Stocolmo 2.0, en Vilagarcía de Arousa. La muestra, prevista inicialmente para el mes de julio, tuvo que reprogramarse por cuestiones de agenda del propio espacio expositivo. Núcleos explora conceptos como la sincronía, la metamorfosis y los procesos de transformación mediante ilustraciones realizadas con rotuladores que incorporan tintas fluorescentes, elementos fosforescentes y detalles ocultos visibles únicamente bajo la luz ultravioleta, permitiendo descubrir nuevas capas de cada obra según la iluminación utilizada.

El 7 de agosto inaugurará en O Café de Mili, en Lalín, la muestra Universos, un recorrido por las cinco colecciones desarrolladas durante esta nueva etapa artística. La muestra reunirá una selección de obras de las colecciones Oda a Haru y La Danza Cromática de las Durmientes Eternas, ya que algunas de sus ilustraciones forman parte actualmente de colecciones particulares tras su venta. Además, Universos servirá para presentar por primera vez las nuevas colecciones Herbario, dedicada a la flora gallega, y Fragmentos del Abismo, una serie de ilustraciones fragmentadas en varios marcos. Las obras originales de Núcleos se incorporarán a la exposición a partir del 1 de septiembre, una vez finalice su estancia en Vilagarcía.

Asimismo, algunas de las piezas que podrán verse en la muestra ya se encuentran reservadas. Todas las obras estarán acompañadas por códigos QR que permitirán ampliar la experiencia a través de la página web de la artista, donde los visitantes podrán acceder a contenidos adicionales y propuestas interactivas relacionadas con cada colección. Estas exposiciones coinciden además con el aniversario de la primera presentación pública de las ilustraciones realizadas con técnica tradicional de rotuladores. Tras una trayectoria centrada principalmente en la ilustración digital, el manga y cómic, la artista comenzó hace dos años a desarrollar esta línea de trabajo, creando desde entonces cinco colecciones y numerosas obras independientes.

Nuevo modelo

Paralelamente, Garra continúa desarrollando Sömnia, un proyecto de investigación y desarrollo (I+D) que combina programación, diseño web, experiencias interactivas e inteligencia artificial para crear un nuevo modelo de experiencias virtuales aplicable a ámbitos como la cultura, el turismo, la educación, empresas, instituciones y proyectos personalizados. Su presentación oficial está prevista para el próximo otoño.

Noticias relacionadas

En las próximas semanas, Olalla Garra compaginará toda esta actividad frenética con su participación en las ferias de artesanía programadas para este verano, la preparación de la exposición colectiva de la Algarabía, el desarrollo de varios encargos de gran volumen y el avance de Sömnia, un proyecto con el que busca abrir una nueva línea de trabajo centrada en la creación de experiencias digitales interactivas.