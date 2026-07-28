Los ojos que retrataron Lalín

Manolo Seixas ha solicitado formalmente al Concello de Lalín la asignación de un espacio público en reconocimiento a la trayectoria de sus padres, Bernardino Seijas Areán y Ofelia Calviño Fernández, fundadores de «Fotografía Bernabé». La petición se centra de manera específica en que se le otorgue el nombre del matrimonio al callejón municipal donde hace exactamente 76 años abrieron las puertas de su primer estudio fotográfico. Con esta iniciativa, se pretende poner en valor y perpetuar el legado de una pareja que es considerada una pieza fundamental dentro de la historia gráfica de la comarca de Deza, tras haber retratado a múltiples generaciones.

La propuesta técnica e institucional detalla que el homenaje no aspira a la concesión de una gran avenida o una calle principal del mapa urbano lalinense, sino que se limita estrictamente a ese «trocito de callejón». Fue en este emplazamiento donde Bernardino Seijas comenzó su andadura profesional como fotógrafo-retratista. En sus inicios, las instalaciones comerciales albergaron el recordado estudio «El Español», un establecimiento pionero en la comarca que posteriormente evolucionaría y cambiaría su denominación a «Foto Bernabé», convirtiéndose en un referente visual de la localidad.

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Avenida do Naranxo junto a la Casa de Álvaro en Lalín. / Manolo Seixas

El promotor del proyecto ha manifestado que el volumen de trabajo y la implicación social que sus progenitores mantuvieron con los habitantes de la zona los convierte en figuras más que merecedoras de este distintivo institucional. A través de sus lentes y negativos, la pareja de industriales del sector audiovisual documentó las bodas, bautizos, festividades y el día a día de miles de ciudadanos, construyendo un archivo histórico insustituible. Para el solicitante, el bautismo oficial de esta pequeña travesía con el nombre de los fundadores de la saga no solo representa un acto de estricta justicia histórica, sino también una forma de mantener viva la memoria de los pioneros comerciales en el mismo punto físico donde comenzó su andadura en Lalín.